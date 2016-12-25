Министр транспорта РФ срочно прибыл к месту крушения самолета Ту-154 в Сочи

Сочи, 25 декабря. Министр транспорта России Максим Соколов прибыл в Сочи в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны, информирует пресс-служба ведомства.

Соколов проведет в Сочи заседание Комиссии по устранению последствий крушения Ту-154 и предоставления помощи родным погибших. В Черном море полным ходом идет поисковая операция. На месте крушения лайнера Ту-154 в Черном море найдены тела 10 погибших.

26 декабря объявлен днем национального траура в России. Самолет Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту были 92 человека: военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Тем же рейсом летела везшая пациентам в Сирии лекарства известная врач и общественный деятель Елизавета Глинка, которую многие называли доктор Лиза.

Операцией в районе крушения лайнера лично руководит министр обороны Сергей Шойгу. Задействованы более трех тысяч специалистов, в том числе сотня водолазов.