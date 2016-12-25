Украинский паноптикум: мэр Днепра пожелал погибшим при крушении Ту-154 дать «концерт в аду»

Киев, 25 декабря. Украинский политик и мэр Днепра Борис Филатов опубликовал в Facebook возмутительные высказывания о погибших в результате крушения российского самолета Ту-154.

По словам Филатова, он якобы «не склонен к злорадству».

«Сегодня Гундяеву будет тяжело объяснить своей пастве, почему вежливые балалаечники вместо празднования освобождения Алеппо теперь вынуждены давать концерты чертям в аду», — цинично написал чиновник.

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принес свои соболезнования российской стороне в связи с авиакатастрофой в Черном море.

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