Украинский депутат назвал крушение Ту-154 «ответной реакцией» 

Киев, 25 декабря. Украинский депутат Борислав Береза объяснил неоднозначную реакцию ряда украинских пользователей соцсетей на сообщения о крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ. При этом Береза подчеркнул, что сам он не расстроился в связи с трагедией в Черном море, однако и радости не испытывает.

«Я не радуюсь падению российского самолета и гибели его пассажиров. Но и не расстраиваюсь», — пишет Береза на своей странице в Facebook.По его мнению, не все жители Украины готовы сочувствовать россиянам, из-за убежденности в «аннексии Крыма», а также якобы присутствии в Донбассе российского военного контингента. «Это называется ответная реакция.<…> И это надолго. Не навсегда, но надолго», — добавил он.

Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что военных РФ на юго-востоке Украины нет, и Россия не является участницей внутреннего украинского конфликта.