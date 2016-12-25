Министр обороны Турции выразил соболезнования Шойгу в связи с крушением Ту-154



Анкара, 25 декабря. Министр обороны Турции Фикри Ышик выразил соболезнования главе Минобороны РФ Сергею Шойгу в связи с крушением самолета Ту-154 в акватории Черного моря.

«Я был опечален, узнав, что самолет Министерства обороны России Ту-154, вылетевший из Сочи, рухнул в Черное море и что пассажиры и члены экипажа погибли», — говорится в заявлении главы оборонного ведомства Турции. Кроме того, Ышик выразил слова поддержки родным и близким жертв крушения Ту-154, а также «всему российскому народу».

Как сообщала ранее «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе в Черном море.