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ДНР передала Киеву тела украинских силовиков, погибших под Дебальцево
Украина

ДНР передала Киеву тела украинских силовиков, погибших под Дебальцево

Вчера 16:52
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ДНР передала Киеву тела украинских силовиков, погибших под Дебальцево

Киев, 25 декабря. Представители Донецкой народной республики передали украинской стороне тела бойцов 54-й бригады ВСУ, погибших в боях в районе Дебальцево. Об этом журналистам рассказал координатор проекта «Эвакуация 200» Михаил Котилевский.

«Тела ребят доставили в ближайшее бюро судебно-медицинской экспертизы. Там их опознают военные», — пояснил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины перебросили в зону военного конфликта в Донбассе самоходные гаубицы «Акация».

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Алексей Громов
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Плотницкий рассказал, с чего началось наступление ВСУ на Дебальцево
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