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Глава ДНР Захарченко выразил соболезнования Путину и Шойгу после крушения Ту-154
Новороссия

Глава ДНР Захарченко выразил соболезнования Путину и Шойгу после крушения Ту-154

25.12.2016 18:18
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Глава ДНР Захарченко выразил соболезнования Путину и Шойгу после крушения Ту-154

Донецк, 25 декабря. Глава ДНР Александр Захарченко выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе Ту-154 возле Сочи, а также чувства поддержки президенту РФ Владимиру Путина и министру обороны Сергею Шойгу.

Захарченко назвал произошедшую сегодня трагедию «еще одним испытанием для нашего народа».

«Но перед лицом испытаний русский народ сплачивается, в нас включаются древние и спасительные инстинкты взаимопомощи и взаимовыручки, которые помогают нам пережить горе и, несмотря на скорбь и слезы, продолжать двигаться вперед», — говорится в распространенном администрацией главы ДНР тексте соболезнования.

Особую боль жители республики испытали, узнав, что на борту разбившегося самолета находилась Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Глава ДНР подчеркнул, что «Донбасс никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит — для всей республики». Доктор Лиза, будучи исполнительным директором фонда «Справедливая помощь», оказывала помощь пострадавшим в результате боевых действий, в первую очередь детям, по всему миру.

Напомним, направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 потерпел крушение сегодня около 5 утра в Черном море. На борту находились 92 человека, среди которых были члены экипажа, военные, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты ведущих российских СМИ, общественные деятели. По данным Минобороны РФ, выживших на месте крушения самолета не обнаружено.

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Алексей Громов
#владимир путин #сергей шойгу #александр захарченко
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