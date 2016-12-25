Стало известно, как изменится эфир Первого канала после крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Первый канал заявил об изменении сетки вещания в связи с крушением Ту-154 в Черном море.

В частности, с эфира сняты развлекательное шоу «Точь-в-точь», финал игры «Что? Где? Когда?», а также проморолики новогодних проектов. Об этом заявили в пресс-службе телеканала.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура по погибшим при крушении самолета Минобороны.

На борту военного самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Воздушное судно вылетело из аэропорта Адлера 25 декабря в 5.20 мск и потерпело крушение в акватории Черного моря. По данным Минобороны, выживших при крушении Ту-154 не обнаружены.