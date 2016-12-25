Катастрофа Ту-154: враги познаются в беде

Утром 25 декабря 2016 года самолет министерства обороны РФ Ту-154 потерпел катастрофу над Черным морем возле города Сочи. Катастрофа самолета, унесшая, по предварительным данным, жизни 92 человек, уже вызвала бурную реакцию общественности и СМИ. Большая часть откликнувшихся выражала соболезнования родственникам погибших и боль утраты, однако не все отклики оказались адекватными.

Читая некоторые комментарии, трудно поверить, что эти люди пишут их на том же русском языке, на котором разговариваем мы с вами — на языке, который был родным для всех погибших на борту Ту-154. Кажется, что эти люди живут в какой-то параллельной реальности, в которой моральные и нравственные ориентиры заменены на противоположные к нормальным, а вселенское Зло уверенно отобрало у Добра власть над миром.

Первая реакция на такого рода комментарии — закрыть, забыть, не читать их, чтобы не замазаться самому в липкую и тягучую ненависть, не погрузиться в радостную злобу, которую источают авторы этих ужасных строк по поводу гибели людей. Но потом ты собираешься и читаешь до конца, чтобы убедиться: да, все так и есть. Писал эти строки нелюдь, для которого гибель людей — не более чем повод удовлетворить свои черные чувства и привязать смерть другого человека к своему «эго», которое получает извращенное удовлетворение от того, что «погибли рабы и сатрапы режима», как он называет погибших.

Читать эти строки больно и гадко, противно и мерзко, но без цитат тут не обойтись. Рядом с именем очередной нелюди стоит поместить и ее описание. Чтобы читатели понимали, что изменить там что-то в большинстве случаев уже нельзя — данные особи уже сформировались и вряд ли подлежат перевоспитанию в школе:

Божена Рынска, политический обозреватель «Ой, какой <нецензурная брань>). Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! Нет бы весь борт НТВ.... ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему? (...)».

Аркадий Бабченко, журналист «Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды? Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно — плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что — совершенно плевать».

Всеволод Непогодин, журналист «Ту-154 у них упал — яка прикра несподиванка! Вы бы еще на этажерках времен Уточкина в Сирию летали! Днем выйдет Путин, ответит на вопрос журналиста, что случилось с самолетом: «Он упал». Вам как всегда на уши навешают лапши в стиле «виновные будут наказаны" и "подобное больше не повторится». Назначат крайними каких-нибудь безобидных и невиновных авиадиспетчеров из Краснодара. И все будет по-прежнему — ржавые корыта советской сборки будут летать и падать, а вы будете это молча глотать и разбиваться в них насмерть. А всё потому что вы рабы и привыкли держать язык в ж..!»

Андрей Мальгин, писатель: «А где артисты и журналисты, которые летели в Сирию праздновать победу? А они утонули!»

Кто эти нелюди, что так радуются горю и страшной катастрофе? Как они могли быть колумнистами в известных московских изданиях и популярными писателями, кто был их читателями и поклонниками и как они могли прятать всю свою животную ненависть к России и к русским людям? Вопрос риторический — как видите, пир на трупах и пляска на костях — это, к сожалению, не только удел тех, кто ненавидит Россию открыто и истово, но и тех, кто делает это исподтишка, по-шакальи покусывая страну и людей, её населяющих, в момент наивысшего горя и наибольшего страдания.

Вслед за этим «властителями слова» в сюжет пиршества на телах погибших слетаются и анонимные стервятники — столь же больные последователи и почитатели своих интернет-кумиров. Если уж «российские» (но скорее — просто пишущие по-русски, не более того) журналисты, публицисты и писатели позволяют себе такое — то уж все враги России и русских изо всех тёмных углов — готовы потоптаться на обломках самолёта и трупах людей, вытянув всю тьму из самых сокровенных уголков своих мелких душонок. Я приведу лишь некоторые из них, так сказать, «топовые», каждого из которых прочитали тысячи и прокомментировали десятки последователей помельче. Сонм этих безликих анонимов самого разного толка сегодня вопит в сети:

V-n-zb: «По поводу разбившейся нынче «тушки» уже все высказались. Равно и о том, что «погиб цвет российской культуры». Не знаю про культуру — но да, музыкальные инструменты жалко».

Pauluskp: «Сочувствую только морю, которое они загрязнили. Это все, что я могу сказать по поводу самолета с российскими пропагандистами на дне Черного моря».

Ibigdan: «Боженька занялся терактами? Такой подарок на Рождество!»

И дальше — с матами, с глумлением над погибшими и над их жизнью и творчеством, с сарказмом и неприкрытой ненавистью, с глупыми шутками и с презрительным рефреном: «так им и надо!»

Это — другой мир. Мир, который сам себя питает злобой, который радуется смерти людей и видит в этом для себя «знак свыше» и вселенское одобрение своего людоедского и антигуманного подхода.

Что делать с теми выродками, что допустили такое в своих публичных выступлениях? Да, о сетевых анонимах всех мастей и расцветок, которые навалили злобные кучи грязи и вонючей жижи в комментариях и сообщениях социальных сетей, можно забыть. А что делать с теми «мастерами слова» — публицистами, писателями, журналистами, что позволили себе столь скотское и, прямо скажем, людоедское отношение к погибшим?

Единственное предложение, на выполнении которого должна (и я верю — будет) настаивать та самая «общественность», от которой в последнее время всё больше зависит — очень простое.

Тем, кто позволил себе ликование, радость, «остроумную иронию» и сатиру, юмор и сарказм по поводу гибели наших сограждан — должны быть отрезаны от любых источников нашего внимания — как материального, так и нематериального плана. Люди должны плеваться при имени «писателя Мальгина» или же «журналистки Рынской». Ни одна казенная копейка от сегодняшнего дня и впредь — до скончания, не может быть потрачена на оплату их трудов, а люди должны забыть об их «творчестве». Для России и для русских этих особей больше нет от слова совсем. Что же касается частных сношений — то это уже дело совести каждого, и тут уже и в самом деле каждый должен «голосовать рублём».

И такой строжайший запрет иметь какое-либо дело с нелюдями может быть снят только после их индивидуального публичного покаяния. Hic Rhodus, hic salta — «Если правда то, что ты рассказываешь, нет необходимости в свидетелях с Родоса: вот Родос, здесь прыгай». И вся Россия будет смотреть за прыжками тех, кто решится на покаяние — коль уж они сегодня решились на такую подлость и низость.