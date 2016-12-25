Путин подписал указ о дне национального траура в связи с крушением Ту-154

Москва, 25 декабря. Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем траура в России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. С документом можно ознакомиться на сайте Кремля.

«В результате авиационной катастрофы… имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации», — говорится в президентском указе.

В траурный день все российские флаги в стране должны быть приспущены. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить все мероприятия развлекательного характера. Президент отметил, что правительству России необходимо принять меры по оказанию помощи семьям погибших.

В воскресенье рано утром недалеко от Сочи, над Черным морем, разбился Ту-154, перевозивший российских военных, журналистов и участников ансамбля имени Александрова. Они собирались сыграть новогодний концерт для военнослужащих на авиабазе «Хмеймим». Также на борту была врач и общественный деятель Елизавета Глинка, которая везла в сирийскую Латакию медикаменты. На борту самолета находились 92 человека.