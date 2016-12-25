Гимн РФ в исполнении ансамбля им. Александрова прозвучал в эфире телеканала в Италии

Рим, 25 декабря. В эфире итальянского телеканала RaiNews 24 прозвучала запись гимна Российской Федерации в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

«В годы Второй мировой войны ансамбль стал бастионом сопротивления и борьбы против оккупации нацистской Германии», — отметили итальянские журналисты.

Как ранее сообщало агентство НСН, на борту рухнувшего в Черном море авиалайнера Ту-154 находились артисты ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова.

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