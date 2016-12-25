Власти ДНР нашли применение бесхозным предприятиям

Донецк, 25 декабря. С началом военных действий в Донбассе многие частные собственники покинули насиженные места и переехали на Украину, в Россию или в дальнее зарубежье. Целый ряд предприятий приостановили свою деятельность, превратившись в заметную проблему для молодых республик.

«Сегодня 18 тысяч объектов просто брошены своими хозяевами, — говорит вице-премьер правительства ДНР, министр налогов и сборов Александр Тимофеев (позывной – Ташкент), — Их бывшие владельцы самоустранились. Сейчас не будем рассматривать, почему это произошло. Просто примем как факт. Для экономики ДНР есть крайняя необходимость, чтобы такие предприятия были запущены».

В настоящий момент в Донецке разрабатывается механизм ввода частного имущества, оставленного владельцами, в хозяйственный оборот республики. Разумеется, вопрос этот чрезвычайно деликатный. И в ДНР подойти к нему решили исключительно щепетильно, взвесив все риски и возможные последствия. С этой целью создано специальное экспертное сообщество, состоящее из депутатов Народного Совета ДНР, представителей профильных министерств и экономистов. Только после скрупулезного и всестороннего изучения ситуации, будут созданы проекты законодательных актов по регулированию процесса ввода частных предприятий в сферу экономики республики.

В ходе развернувшейся в ДНР масштабной общественной дискуссии по обозначенной проблематике, всячески подчеркивается необходимость соблюсти баланс между интересами собственников и государства. Неприкосновенность частной собственности гарантируется Конституцией ДНР. Следовательно, должно быть найдено универсальное решение, отвечающее задачам чрезвычайного исторического момента, проще говоря, периоду войны, но оставляющее владельцам широкие возможности реализовать свои законные права.

«Если мы где-то сделаем незначительный промах и пострадают собственники, это будет катастрофа. В данном случае я бы рассматривал все готовящиеся законодательные акты буквально под микроскопом», — заявил Александр Тимофеев.