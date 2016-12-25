Штайнмайер скорбит по погибшим в крушении Ту-154 в Черном море

Берлин, 25 декабря. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154, который принадлежал российскому оборонному ведомству. Об этом в воскресенье проинформировала пресс-служба МИД Германии.

«Скорблю о крушении в Черном море российского военного самолета с большим ансамблем на борту», — отметил немецкий дипломат.

Как ранее сообщало агентство НСН, президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение объявить 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

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