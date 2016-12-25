Советник Порошенко хочет принести к посольству РФ «Боярышник» после крушения Ту-154

Киев, 25 декабря. На известие о крушении самолета Минобороны России над Черным морем советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков отреагировал не соболезнованиями, а кощунственным комментарием.

«Это самый парадоксальный парадокс — жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды», — написал украинский чиновник в Facebook.

Далее следуют обвинения в адрес России и нескрываемое злорадство.

«Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — подытожил советник Порошенко.

В воскресенье утром самолет Минобороны России потерпел крушение в Черном море. На борту были 92 человека — военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. В том числе на борту была знаменитая врач и общественный деятель Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.

На днях в Иркутске произошла большая трагедия — более 60 жителей погибли от отравления «Боярышником», употребив его как суррогат алкоголя.