FAN-TV Лента новостей
Сирия новости 25 декабря 2016 16.30: Башар Асад выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ту-154, жители Алеппо страдают от ИГИЛ
Новости Сирии

Сирия новости 25 декабря 2016 16.30: Башар Асад выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ту-154, жители Алеппо страдают от ИГИЛ

25.12.2016 16:30
940

Сирия новости 25 декабря 2016 16.30: Башар Асад выразил соболезнования Путину насчет крушения Ту-154, жители Алеппо страдают от ИГИЛ

Сирия, 25 декабря. В результате взрыва мин террористов ИГ* в Алеппо погибли 32 мирных жителя. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Владимир Путину в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях населенного пункта Вади Барада идут бои между боевиками-оппозиционерами и сирийской армией. При поддержке с воздуха ВВС Сирии был уничтожен пункт управления радикалов, а также ликвидированы несколько исламистов.

В окрестностях населенного пункта Вади Барада идут бои между боевиками-оппозиционерами и сирийской армией

Провинция Латакия

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Владимир Путину в связи с крушением Ту-154 Минобороны РФ.

«К большому сожалению, мы получили известие об авиакатастрофе российского самолёта Ту-154, на борту которого находились наши друзья, которые собирались поделиться с нами и с народом Алеппо радостью победы и праздников», — говорится в  официальной телеграмме.

По данным министерства здравоохранения РФ, погибли все пассажиров и члены экипажа на борту воздушного судна, направлявшегося в Латакию.

Провинция Алеппо

Террористы ИГ установили несколько мин в окрестностях города Аль-Баб. В результате взрыв погибли 32 мирных жителя, еще несколько получили ранения.

Провинция Хомс

Артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по укреплениям боевиков, расположенных в окрестностях населенных пунктов Тальбисе, Хауле и Кафр Ляхе. Также сирийские бомбардировщики нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ в окрестностях городов Пальмира и Сухна.

Сирия: карта провинции Хомс

Продолжаются ожесточенные бои между солдатами сирийской армии и террористами ИГ в восточном направлении от города Хомс около авиабазы Т-4. В ходе боев были ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» отправили конвой, состоящий из семи автомобилей, в город Дейр эз-Зор для поддержки наступления на позиции САА. По данным сирийской разведки, в колонне также присутствуют несколько машин, груженых боеприпасами, а также пикапов, оснащенных пулеметами.

Провинция Даръа

Артиллерия правительственных войск открыла огонь по опорным пунктам боевиков Свободной сирийской армии (ССА), расположенным в окрестностях города Ибтаа. Данные об итогах обстрела пока уточняются.

Артиллерия правительственных войск открыла огонь по опорным пунктам боевиков Свободной сирийской армии

Провинция Идлиб

Двое неизвестных в масках атаковали один из ключевых пунктов управления исламистоа, расположенный в районе Маарет Хирма . В ходе нападения были ликвидированы двое полевых командиров ССА, также неизвестные забрали из штаба все ценности, оружие и боеприпасы. Кроме того, нападающие предприняли попытку покушения на лидера исламистов в районе трассы Сальва — Каа. В ходе атаки были ранены трое соратников командира.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) запускает свое радио в Ракке с целью проинформировать жителей провинции об успехах бойцов SDF против террористов ИГ, оккупировавших город. Также в радио-эфире военнослужащие САА будут уведомлять местное население о безопасных участках, где не ведутся боевые действия, а также о зонах, свободных от исламистов.

Провинция Хама

В окрестностях населенных пунктов Хирбнафсе и Сорана продолжаются бои между боевиками-оппозиционерами и правительственными силам. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по позициям исламистов, укрывшихся в западной части провинции Хама.

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по укреплениям террористов ИГ, расположенных в районе города Юкайрбат. В результате воздушной атаки были уничтожены несколько исламистов.

Ирак

Иракская армия развернула масштабную наступательную операцию по освобождению северной части провинции Ниневия. В ходе наступления армия Ирака вернула под контроль 46 районов, ранее осажденных боевиками ИГ.

Список упомянутых в тексте организаций

комментарии
Алексей Громов
#владимир путин #россия #сирия #алеппо #башар асад
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
329

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
322

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
221

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
450

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
822
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно, где встретит Новый год президент России

2:15

Скончалась знаменитая исследовательница темной материи и галактик

2:15

Дворкович объяснил, почему приватизация «Ростелекома» пройдет без иностранцев

2:13

Правящая партия Германии намерена ужесточить законодательство для беженцев

1:55

Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

1:49

Крушение Ту-154: безжалостность татарстанского «Яблока» проверит прокурор

1:43

Москалькова посетила похищенных российских военнослужащих на Украине

1:39

Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова

1:28

Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник

1:24

Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

1:16

Власти Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в терроризме

1:07

Настоящая любовь: пес два дня охранял на рельсах раненую подругу в Закарпатье

0:54
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно, где встретит Новый год президент России
Читать
Закрыть