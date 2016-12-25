Сирия, 25 декабря. В результате взрыва мин террористов ИГ* в Алеппо погибли 32 мирных жителя. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Владимир Путину в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях населенного пункта Вади Барада идут бои между боевиками-оппозиционерами и сирийской армией. При поддержке с воздуха ВВС Сирии был уничтожен пункт управления радикалов, а также ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Латакия

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Владимир Путину в связи с крушением Ту-154 Минобороны РФ.

«К большому сожалению, мы получили известие об авиакатастрофе российского самолёта Ту-154, на борту которого находились наши друзья, которые собирались поделиться с нами и с народом Алеппо радостью победы и праздников», — говорится в официальной телеграмме.

По данным министерства здравоохранения РФ, погибли все пассажиров и члены экипажа на борту воздушного судна, направлявшегося в Латакию.

Провинция Алеппо

Террористы ИГ установили несколько мин в окрестностях города Аль-Баб. В результате взрыв погибли 32 мирных жителя, еще несколько получили ранения.

Провинция Хомс

Артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по укреплениям боевиков, расположенных в окрестностях населенных пунктов Тальбисе, Хауле и Кафр Ляхе. Также сирийские бомбардировщики нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ в окрестностях городов Пальмира и Сухна.

Продолжаются ожесточенные бои между солдатами сирийской армии и террористами ИГ в восточном направлении от города Хомс около авиабазы Т-4. В ходе боев были ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» отправили конвой, состоящий из семи автомобилей, в город Дейр эз-Зор для поддержки наступления на позиции САА. По данным сирийской разведки, в колонне также присутствуют несколько машин, груженых боеприпасами, а также пикапов, оснащенных пулеметами.

Провинция Даръа

Артиллерия правительственных войск открыла огонь по опорным пунктам боевиков Свободной сирийской армии (ССА), расположенным в окрестностях города Ибтаа. Данные об итогах обстрела пока уточняются.

Провинция Идлиб

Двое неизвестных в масках атаковали один из ключевых пунктов управления исламистоа, расположенный в районе Маарет Хирма . В ходе нападения были ликвидированы двое полевых командиров ССА, также неизвестные забрали из штаба все ценности, оружие и боеприпасы. Кроме того, нападающие предприняли попытку покушения на лидера исламистов в районе трассы Сальва — Каа. В ходе атаки были ранены трое соратников командира.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) запускает свое радио в Ракке с целью проинформировать жителей провинции об успехах бойцов SDF против террористов ИГ, оккупировавших город. Также в радио-эфире военнослужащие САА будут уведомлять местное население о безопасных участках, где не ведутся боевые действия, а также о зонах, свободных от исламистов.

Провинция Хама

В окрестностях населенных пунктов Хирбнафсе и Сорана продолжаются бои между боевиками-оппозиционерами и правительственными силам. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по позициям исламистов, укрывшихся в западной части провинции Хама.

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по укреплениям террористов ИГ, расположенных в районе города Юкайрбат. В результате воздушной атаки были уничтожены несколько исламистов.

Ирак

Иракская армия развернула масштабную наступательную операцию по освобождению северной части провинции Ниневия. В ходе наступления армия Ирака вернула под контроль 46 районов, ранее осажденных боевиками ИГ.