Бьют наповал: лучшие спортсмены Петербурга получили награды от Минспорта России. ФАН-ТВ

Герои всегда среди нас: в Санкт-Петербурге наградили лучших спортсменов и тренеров уходящего года. Торжественная церемония чествования пловцов, боксеров, легкоатлетов и представителей других видов спорта прошла в Олимпийском зале комитета по физической культуре и спорту Северной столицы. ФАН-ТВ рассказывает о спортсменах, которые смогли взойти на победный пьедестал в этом году благодаря ежедневным тренировкам, строгому спортивному режиму и воле к победе.

Председатель комитета Павел Белов поприветствовал собравшихся и от имени губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и всего городского правительства поздравил их с полученными в 2016 году наградами: «Конечно, мы будем надеяться, что это не последняя наша встреча, и с теми, кто сегодня получит звания мастеров спорта, мы встретимся на вручении мастеров спорта международного класса». Отметим, что заслуженные награды от Министерства спорта получили представители плавания, бокса, легкой атлетики, стрельбы из лука, пулевой стрельбы, гиревого спорта, синхронного плавания, тяжелой атлетики и других видов спорта.

Марина Антипенко, получившая звание мастера спорта по тхэквондо, поделилась своими эмоциями с ФАН-ТВ.

– Расскажите о своих ощущениях в этот день. Для вас это, наверное, огромное достижение?

– Да, для меня это очень приятно. Я очень стремилась к этому, много тренировалась и стала третьей в России среди молодежи.

– Какой настрой на 2017-й год? Какие-то цели уже поставлены?

– Да, сейчас будет Россия по молодежи, сейчас идут сборы, и мы готовимся. Планирую выигрывать. Но пока что Россия по молодежи. А потом, если выиграем, то Европа и международные турниры.

Алексей Мазур стал мастером международного класса по боксу. Он не скрывает своих эмоций в этот день:

– Церемония, конечно, важна. Я получил это долгожданное удостоверение. В принципе, приказ пришел еще год назад, и я уже тогда знал, что получу это звание – «мастер спорта международного класса». А сейчас уже формальность: вручили нам удостоверения, значки. Рад, конечно, этому званию и рассчитываю на этом не останавливаться. Следующее звание, следующая ступенька – «заслуженный мастер спорта», так что надо стремиться к лучшему и идти дальше.

– Много тренировок было в этом году? Плодотворный был год?

– Да, очень: бесконечные сборы, турниры… Думаю, всё не зря. Единственное – конец года немного смазан был, но ничего страшного, мы будем работать дальше, и в следующем году, я думаю, будет лучше.

– В этом году вы во многих соревнованиях принимали участие? Какие из них самые знаковые?

– В марте месяце был турнир в Финляндии, где я провел три боя и был признан лучшим боксером турнира. Это было в Хельсинки. Затем был другой бой (опять же, в Финляндии) в Тампере, и там тоже занял первое место. Единственное, что в Чемпионате России не стал первым: выиграл два боя, а третий, мне кажется, был не совсем честным, и я проиграл в этом бою. А совсем недавно приехал с Кубка мира среди нефтяных стран, там занял второе место.

– На ваш взгляд, российские спортсмены достойно представляют нашу страну на мировом уровне? Вы можете оценить?

– Если говорить про бокс (то, что я знаю), то я думаю, что очень достойно. Сколько у нас достойных спортсменов и в любительском спорте, что показала последняя Олимпиада, и в профессиональном боксе у нас тоже развивается много спортсменов достойного уровня.

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Своими эмоциями от получения долгожданной награды с ФАН-ТВ поделилась мастер спорта по художественной гимнастике Стефания Ошуркова.

– Стефания, я так понимаю, вы долго шли к этой награде, и для вас это новый этап?

– Да, в этот день я чувствую счастье, радость и гордость, а особенно благодарность моему тренеру Синиловой Галине Евгеньевне и, конечно, моим родителям за то, что они столько лет вкладывали в меня и всегда мне помогали. Были очень трудные моменты, но они научили меня преодолевать все трудности, и я, наконец, добилась этой цели.

– Какие планы у вас на 2017 год? С получением награды, может быть, планируете как-то круто поменять свою жизнь, спортивную карьеру?

– Да, в этом году я заканчиваю 11 класс, сдаю ЕГЭ и собираюсь поступить в Национальный государственный университет им. Лесгафта. Я получила эту награду, а значит, будет больше шансов поступить.

– На какую специальность поступаете?

– Олимпийских видов спорта, на тренера по художественной гимнастике.

Добавим, что в числе спортсменов, получивших в этот день награды в петербургском Комитете по физкультуре и спорту, были также участники летних Олимпийских игр–2016 в Рио-де-Жанейро по плаванию Дарья Чикунова и Софья Андреева, победитель этапа Кубка мира по гиревому спорту Дмитрий Дубровин, победитель чемпионата России по суточному бегу Татьяна Маслова и другие.

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