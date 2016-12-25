Дейнего о гибели Доктора Лизы: Это огромная потеря для Донбасса

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, была на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 министерства обороны РФ. Эту информацию подтвердил ее муж, адвокат Глеб Глинка. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с полпредом ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владиславом Дейнего о работе Глинки на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Доктор Лиза — известный общественный деятель России, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Основная сфера ее деятельность — оказание помощи пострадавшим в вооруженных конфликтах, в первую очередь — детям. Она активно помогала мирным жителям ДНР и ЛНР.

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«Это, конечно, не совсем мое направление деятельности, но тем не менее я постоянно наблюдал за ее участием в оказании помощи детям Донбасса. Кроме того, она помогала не только детям, Елизавета Глинка оказывала помощь раненым бойцам ЛНР в части реабилитации, лечения и восстановления. Но основное внимание, конечно, уделяла детям. Систематически боролась за детей, которые остро нуждались в помощи со стороны медиков и реабилитации, и в психологической поддержке. Боюсь, что мы очень многое потеряли. Я очень надеюсь, что у нее есть последователи, которые подхватят ее дело и не оставят в беде детей Донбасса», — рассказал Владислав Дейнего.

Напомним, самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, 25 декабря потерпел крушение, упав в Черное море. По информации министерства обороны, выживших не наблюдается. На борту лайнера, помимо экипажа, присутствовали военные, журналисты («Первый канал», «НТВ», «Звезда») и музыканты (артисты ансамбля имени Александрова). Всего в самолете летели 92 человека. Елизавета Глинка везла лекарства и медикаменты для университетского госпиталя Латакии.

Редакция Федерального агентства новостей выражает соболезнования близким и родным погибших.