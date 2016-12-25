Кобзон объяснил, почему не полетел в Сирию вместе с ансамблем имени Александрова

Москва, 25 декабря. Народный артист России Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с артистами ансамбля имени Александрова. По его словам, он получил приглашение выступить с коллективом на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

«Руководитель ансамбля Валерий Халилов просил меня полететь с ними, но я ответил, что у меня медицинская виза. Я должен был лететь на лечение. Поэтому я сказал – как-нибудь в следующий раз. Но я даже не думал, что так все обернется…», — сказал Кобзон.

Депутат Госдумы подчеркнул, что шокирован сообщениями об авиакатастрофе, назвав крушение Ту-154 «большой трагедией для культуры». «Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории. Они летели на боевое задание», – отметил он.