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Кобзон объяснил, почему не полетел в Сирию вместе с ансамблем имени Александрова
Общество

Кобзон объяснил, почему не полетел в Сирию вместе с ансамблем имени Александрова

Вчера 15:51
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Кобзон объяснил, почему не полетел в Сирию вместе с ансамблем имени Александрова

Москва, 25 декабря. Народный артист России Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с артистами ансамбля имени Александрова. По его словам, он получил приглашение выступить с коллективом на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

«Руководитель ансамбля Валерий Халилов просил меня полететь с ними, но я ответил, что у меня медицинская виза. Я должен был лететь на лечение. Поэтому я сказал – как-нибудь в следующий раз. Но я даже не думал, что так все обернется…», — сказал Кобзон.

Депутат Госдумы подчеркнул, что шокирован сообщениями об авиакатастрофе, назвав крушение Ту-154 «большой трагедией для культуры». «Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории. Они летели на боевое задание», – отметил он.

 

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
#иосиф кобзон
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Глава Минкультуры РФ обещает обязательно восстановить ансамбль Александрова
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