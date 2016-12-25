Асад выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

Дамаск (Сирия), 25 декабря. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выразил свои искренние соболезнования главе Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ту-154.

«Мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши друзья, которые собирались поделиться с нами и с народом Алеппо радостью победы и праздников», — указано в официальном заявлении Дамаска.