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Политика
Асад выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

Асад выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

15:53  25 Декабря 2016
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Асад выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

Дамаск (Сирия), 25 декабря. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выразил свои искренние соболезнования главе Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ту-154.

«Мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши друзья, которые собирались поделиться с нами и с народом Алеппо радостью победы и праздников», — указано в официальном заявлении Дамаска.

Напомним, ранее свои соболезнования российской стороне выразила и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Василий Съедин
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