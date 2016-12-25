Минобороны России определило район поисковой операции на месте крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Более трех тысяч человек задействованы в поисково-спасательной операции в районе крушения военного самолета Ту-154 в Черном море недалеко от Сочи, сообщает Минобороны РФ.

«Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек», — говорится в информации ведомства.

Также определен район проведения операции. Район поисков составляет 10,5 квадратных километров Минобороны РФ.

26 декабря станет днем национального траура в России. Самолет Минобороны РФ с 92 людьми на борту потерпел крушение в Черном море. Среди находившихся на борту была знаменитая врач и общественный деятель Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.