Группировка судов ЧФ в районе крушения самолета Ту-154 увеличена до 27 единиц

Сочи, 25 декабря. В Черном море в районе крушения самолета Ту-154 усиливается группировка ведущих поиски кораблей и судов.

По данным из Минобороны РФ, сейчас на месте страшной трагедии работают 27 единиц кораблей и судов Черноморского флота. Кроме того, над местом авиакатастрофы в воздухе находятся 4 вертолета. Поисками в воде занимаются 37 водолазов, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты.

«Наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы продолжается», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.