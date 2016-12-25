Три вертолета ведут поиски в зоне крушения Ту-154

Краснодарский край, 25 декабря. В районе крушения самолета Ту-154 действует вертолет Ка-32. Об этом журналистам в воскресенье сообщили представители МЧС Российской Федерации.

Кроме того, к поисковым мероприятиям были привлечены два вертолета Ми-8.

Напомним, ранее министерство обороны России проинформировало о том, что в районе авиакатастрофы задействованы 27 единиц кораблей и судов Черноморского флота, а также более 30 водолазов.

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