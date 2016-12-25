Меркель выразила Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154

Москва, 25 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением самолета Минобороны Ту-154 в Черном море. Об этом сообщила заместитель официального представителя канцлера германии Ульрике Деммер.

«В мыслях она (Меркель) с родственниками погибших», — отметила Ульрике Деммер.

Ранее соболезнования России выразили представители других иностранных государств. Об этом заявили президенты Армении, Казахстана, Молдавии, Абхазии, а также МИД Турции, Испании, посол США, генсек Совета Европы и другие.

26 декабря станет днем национального траура в России. Самолет Минобороны России потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека — военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Среди находившихся на борту была знаменитая врач и общественный деятель Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.