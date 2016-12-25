Яка сумна новина: украинцы в соцсетях злорадствуют по поводу крушения Ту-154

Киев, 25 декабря. Украинские пользователи соцсетей высмеяли крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося сегодня утром в акватории Черного моря.

яка сумна новина-каждій катюзі по заслузі https://t.co/abHERhU6Sx — Rad (@Rad_Mile) December 25, 2016

Новости о трагедии они репостят в Twitter исключительно с пометкой «яка сумна новина» в кавычках («какая плохая новость») и в сопровождении веселого смайлика.

говорят, "доктор лиза" была на борту. яка сумна новина! — Мармилла (@SestraXaoc) December 25, 2016

А украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook утверждает, что в мире становится все меньше тех, кто сочувствует РФ, назвав Россию «страной-катастрофой». Его подписчики в комментариях согласились с таким определением, заметив, что «у кого-то сегодня двойной праздник».

"на самолете были также девять представителей российских СМИ."

© ТАСС

Яка сумна новина!