Путин и Назарбаев изучили продукцию петербургского завода «Диаконт»

Санкт-Петербург, 25 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели производственный комплекс завода «Диаконт» в Петербурге.

Данное предприятие производит робототехнические комплексы для диагностики ремонта, системы управления для атомных станций и многое другое. Кроме того, главам государств продемонстрировали и уникальную продукцию завода.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин планирует принять участие в работе саммитов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Читайте по теме: Путин не сомневается в решающей роли Казахстана для стабильности Евразии