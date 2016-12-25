Минобороны РФ уточнило количество пассажиров разбившегося под Сочи Ту-154

Москва, 25 декабря. Пресс-служба Минобороны вновь уточнила данные по количеству жертв крушения авиалайнера Ту-154, летевшего из Сочи в сирийскую Латакию. Теперь в списке погибших вновь 92 фамилии — по последним данным, участник ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Роман Валутов все-таки не сел на самолет, избежав гибели.

Как отмечает «Газета.ru», по данным со страницы Валутова в соцсети «ВКонтакте» он заходил на свою страницу в 12.14 по московскому времени. Это означает, что он мог остаться жив.

Напомним, на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ на данным момент обнаружено 10 тел погибших. Руководство поисковой операцией взял на себя глава Минобороны Сергей Шойгу.