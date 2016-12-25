Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 в Черном море

Москва, 25 декабря. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в связи с крушением Ту-154 заявил, что и он сам и весь народ Казахстана переживает эту трагедию вместе с Россией.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Россию с рабочим визитом, у президента РФ и Назарбаева была запланирована встреча по поводу вопросов развития Европейского экономического сообщества, однако известие о трагедии над Черным морем заставило изменить планы.

«Выражаю соболезнования от казахстанского народа и от себя лично по случаю этой большой трагедии, где погибли молодые люди», — заявил лидер Казахстана во время общения с журналистами. «Я думаю, что комиссия разберется, мы будем знать результаты, но людей не вернешь. Мы вместе с Россией, с российским народом говорим всем… что мы вместе с вами в этой трагедии», — подчеркнул Назарбаев.

Президент России объявил, что 26 декабря в России будет объявлен общенациональный траур. «Будет проведено тщательное расследование катастрофы и будет сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — подчеркнул Владимир Путин.