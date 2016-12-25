Метод наглецов: «Джебхат ан-Нусра» взорвала школу в Алеппо

Боевики «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) в ходе своего отступления в районе эль-Суккари (Алеппо) взорвали школу.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором видны обломки здания школы в Алеппо. Взрыв, случившийся 24 декабря, произошел из-за подрыва взрывных устройств на складе боеприпасов, оставленного боевиками «ан-Нусры».

«Джебхат ан-Нусра» превратила школу в руины перед своим отъездом из восточных районов Алеппо в Идлиб. В результате взрыва погибли два человека, еще 33 получили ранения различной степени тяжести, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Здание школы разрушено, соседние дома получили повреждения.

Напомним, в ходе военной операции Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить восточные части Алеппо, взяв весь город под полный контроль. Боевики различных незаконных вооруженных формирований в ходе переговоров были вывезены в Идлиб.