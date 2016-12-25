Десять тел обнаружены на месте крушения Ту-154 под Сочи

Москва, 25 декабря. В ходе поисковой операции на месте крушения авиалайнера Ту-154 под Сочи обнаружено еще несколько тел пассажиров. Такие сведения распространили источники в силовых структурах региона.

«Поисковая операция продолжается. На данный момент найдены 10 погибших», — сообщили источники ТАСС.

Ранее сообщалось об обнаружении семи тел. Поисковую операцию в районе крушения самолета возглавил через телемост глава Минобороны Сергей Шойгу.

Между тем, в пресс-службе президента РФ сообщили о том, что понедельник будет объявлен в России днем траура по жертвам крушения.