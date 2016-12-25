Союз журналистов отреагировал на глумление Божены Рынской над жертвами Ту-154

Москва, 25 декабря. Высказывания Божены Рынской, посвященные авиакатастрофе Ту-164, являются «верхом цинизма». Так считает председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

«Люди в этом самолете летели с открытым сердцем, они хотели поддержать тех, кто воевал за справедливость, за веру и надежду. А тут этот цинизм: решать, кому жить, а кому погибать», — подчеркнул он в интервью изданию Life.