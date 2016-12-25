Матвиенко выразила соболезнования Минобороны РФ в связи с катастрофой Ту-154

Москва, 25 декабря. Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями в адрес руководства Министерства обороны РФ.

Как отмечается в сообщении, спикер Совета Федерации глубоко потрясена произошедшей трагедией. По словам Матвиенко, страшная авиакатастрофа принесла большое горе многим семьям в России.

«Я искренне переживаю вместе со всеми, кто потерял своих родных и близких, чья жизнь оборвалась безвременно», — цитирует Валентину Матвиенко пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Спикер Совфеда выразила слова соболезнования всем родным и погибшим в катастрофе Ту-154. «Мужества и душевных сил», — отмечено в телеграмме.