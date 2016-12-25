Министр экономического развития Крыма подал в отставку

Симферополь, 25 декабря. Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал в отставку. Сообщения об этом подтвердили в пресс-службе главы Крыма, отметив, что от должности он будет освобожден по собственному желанию.

«Да, мы подтверждаем, что Демидов написал заявление об отставке, он переходит на новое место работы, куда именно, лучше спросить у него», — заявили в администрации Сергея Аксенова.

Напомним, Демидов возглавлял крымское МЭР Крыма с июня 2015 года. Источники местных СМИ уточняют, что он будет работать в Севастополе.