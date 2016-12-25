Путин отменил свое участие в световом шоу в Петербурге из-за крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Президент России отменил свое участие в световом шоу, которое должно было пройти на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Владимир Путин собирался присутствовать на музыкально-световом представлении вместе с другими президентами стран, входящих в ОДКБ.

По заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в связи с крушением Ту-154 Минобороны РФ и гибелью большей части состава ансамбля песни и пляски имени Александрова 26 декабря будет объявлено днем траура в России, готовится указ с официальной рекомендацией не устраивать в этот день развлекательных мероприятий.

Напомним, по последним данным, на месте крушения летевшего в Сирию Ту-154 обнаружены тела 10 пассажиров.