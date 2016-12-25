Двоих артистов ансамбля им. Александрова спасли дети от полета на Ту-154

Москва, 25 декабря. Рождение третьего сына спасло от неминуемой гибели на борту ТУ-154 ведущего солиста ансамбля имени Александрова Вадима Ананьева.

Как сообщают СМИ, «мистер Калинка», так еще коллеги называют артиста, был освобожден от поездки в Сирию в связи с пополнением в семействе и остался дома, чтобы помогать жене.

По его словам, в самолете было несколько десятков участников ансамбля, и если бы не семейное обстоятельство, то и он оказался бы в числе пассажиров, так как участвовал практически во всех гастролях.

К слову, гибели в катастрофе избежал еще один член коллектива — Владимир Хлопников, который буквально за пару дней до трагедии взял больничный, чтобы ухаживать за простуженной дочкой.