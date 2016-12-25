Для опознания тел погибших в Ту-154 потребуется генетическая экспертиза

Москва, 25 декабря. Специалисты московского Центра имени Сербского при необходимости окажут помощь сочинским врачам в ходе опознания тел пассажиров, находившихся на разбившемся утром авиалайнере Ту-154 Минобороны РФ. Вероятнее всего, отметил директор Центра Зураб Кекелидзе, тела погибших будут в плохом состоянии.

«Если будет опознавание, то, наверное, будет много останков. Это уже генетическая экспертиза. Тут врачи-психиатры не нужны. Родственники это не опознают», — пояснил Кекелидзе в беседе с РИА Новости.

Напомним, фрагменты разбившегося Ту-154 были обнаружены в нескольких километрах от побережья Сочи, они находятся на глубине в 50–70 метров. Тела погибших в авиалайнере могут быть сильно изуродованы при ударе, кроме того, на них воздействует морская среда.