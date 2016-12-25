Путин потребовал тщательно расследовать причины крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Обстоятельства крушения самолета Ту-154, который принадлежал российскому оборонному ведомству, будут тщательно расследованы. Об этом в воскресенье заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр транспорта РФ Максим Соколов возглавит правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы в Черном море.

Читайте по теме: Водолазы МЧС направились к месту катастрофы Ту-154