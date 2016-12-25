Пушков: Пассажиры Ту-154 были героями войны с террором

Москва, 25 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков был потрясен чудовищной новостью о крушении авиалайнера Ту-154, который принадлежал министерству обороны Российской Федерации.

«Погибшие в катастрофе летели в Сирию поддержать наших военных. Все они — герои войны с террором. Их полет, их порыв был прерван. Их дух жив», — отметил сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщало агентство НСН, расследованием авиакатастрофы в Черном море займутся эксперты центрального аппарата Следственного комитета России.

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