Санкт-Петербург, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета Ту-154.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал глава государства журналистам.

Как сообщалось ранее, в воскресенье рано утром военный самолет Ту-154 вылетел из Адлера, всего через две минуты он пропал с радаров, потерпев крушение в акватории Черного моря.

На борту воздушного судна находились военные, журналисты и участники ансамбля имени А. В. Александрова. Кроме того, среди погибших оказалась доктор Лиза. Все они направлялись на авиабазу «Хмеймим», чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками. Доктор Лиза собиралась подарить новогодние подарки сирийским детям.

Всего на борту, по данным Минобороны находилось 92 человека, уточняет «Газета.ру».