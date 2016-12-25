Совет Европы выразил соболезнования близким погибших в катастрофе Ту-154

Страсбург, 25 декабря. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился со словам соболезнования к близким погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ в Черном море и ко всем россиянам в целом.

«Наши мысли с родственниками погибших, — объявил генеральный секретарь Совета Европы в заявлении, поступившем в РИА Новости. — Мы думаем о них в этот грустный для России день».

Напомним, авиалайнер Минобороны, вылетевший утром из Сочи в сирийскую Латакию пропал с экранов радаров через несколько секунд после взлета. Обломки лайнера оказались разбросаны на небольшом расстоянии от сочинского берега Черного моря.