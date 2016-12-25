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Противно и стыдно: украинцы объяснили, почему не несут цветы к российскому посольству
Украина

Противно и стыдно: украинцы объяснили, почему не несут цветы к российскому посольству

Вчера 15:31
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«Россия с нами воюет»: почему украинцы не несут цветы к российскому посольству

Украинцы отказываются нести к российскому посольству в Киеве венки и цветы в память о потерпевшем крушение над Черным морем Ту-154. Корреспондент Федерального агентства новостей стал свидетелем украинского безразличия.

«Россия с нами воюет»: почему украинцы не несут цветы к российскому посольству

Находясь у посольства Российской Федерации в Киеве, испытываешь грусть. Мерзко, противно и стыдно. Украина спустя много часов после трагедии с российским самолетом Ту-154 пожалела даже одну гвоздичку, чтобы выразить соболезнования.

Люди с подчеркнутым безразличием проходят мимо здания посольства. На вопрос корреспондента ФАН к прохожим о том, как такое стало возможным, кто-то махал рукой, а кто-то просто «не слышал» вопроса.

Откровеннее всех была пенсионерка Галина Назаренко: «...война. Россия с нами воюет. И вот. А наши мальчики в госпитале лежат. Поэтому никто цветов вам и не несет». Напрашивается лишь один печальный вывод: украинская пропаганда, трубящая о мифической войне с Россией и умело маскирующая геноцид собственного народа.

«Россия с нами воюет»: почему украинцы не несут цветы к российскому посольству

25 декабря самолет Ту-154 министерства обороны Российской Федерации потерпел крушение в Черном море. На борту присутствовало 92 человека (военные, экипаж, музыканты, журналисты, общественные деятели). По информации Минобороны РФ, выживших не обнаружено.

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