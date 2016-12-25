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Глава ЛНР Плотницкий выразил соболезнования родным погибших в катастрофе Ту-154
Новороссия

Глава ЛНР Плотницкий выразил соболезнования родным погибших в катастрофе Ту-154

Вчера 13:54
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Глава ЛНР Плотницкий выразил соболезнования родным погибших в катастрофе Ту-154

Луганск (ЛНР), 25 декабря. Глава ЛНР Игорь Плотницкий выразил слова скорби родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Краснодарском крае.

В Луганской народной республике трагическую новость о катастрофе Ту-154 в России восприняли с глубокой скорбью, — отмечается в сообщении, которое было обнародовано в правительстве ЛНР.

«Мы скорбим вместе с вами», — сказал Игорь Плотницкий, добавив, что от своего имени и имени всех жителей Луганской народной республики приносит слова соболезнования всем родным и близким погибших.

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Алексей Громов
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