Глава ЛНР Плотницкий выразил соболезнования родным погибших в катастрофе Ту-154

Луганск (ЛНР), 25 декабря. Глава ЛНР Игорь Плотницкий выразил слова скорби родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Краснодарском крае.

В Луганской народной республике трагическую новость о катастрофе Ту-154 в России восприняли с глубокой скорбью, — отмечается в сообщении, которое было обнародовано в правительстве ЛНР.

«Мы скорбим вместе с вами», — сказал Игорь Плотницкий, добавив, что от своего имени и имени всех жителей Луганской народной республики приносит слова соболезнования всем родным и близким погибших.