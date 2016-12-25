Президент Молдавии выразил соболезнования россиянам в связи с крушением Ту-154

Кишинев, 25 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон обратился со словами соболезнования к россиянам и в особенности к близким жертв трагедии с авиалайнером Ту-154 Минобороны РФ, который рухнул в море вскоре после вылета из Сочи.

«Соболезнования родным и близким безвременно ушедших. Народ Молдавии скорбит вместе с вами, — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

Президент Молдавии отдельно упомянул то, что большинство погибших составили участники ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова: «До сих пор в памяти их великолепное выступление, которое они дали в Кишиневе в прошлом году по приглашению посольства Российской Федерации в Молдавии».