Минобороны РФ рассказало о последнем ремонте разбившегося Ту-154

Москва, 25 декабря. В российском военном ведомстве рассказали, что разбившийся сегодня утром неподалеку от сочинского побережья авиалайнер Ту-154 был полностью исправен на момент вылета и прошел плановое техническое обслуживание в сентябре этого года.

Данный авиалайнер Ту-154 был построен в 1983 году — 33 года назад. После того, как самолет прошел плановый ремонт два года назад и техническое обслуживание в сентябре 2016 года, его техническое состояние не вызывало нареканий у проверяющего персонала.

Управлял самолетом опытнейший пилот, летчик первого класса Роман Волков, обладающий значительным опытом пилотирования данной модели авиалайнера.

Ранее сообщалось о том, что причиной падения Ту-154 могло стать некачественное топливо.