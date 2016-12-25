Названы суммы выплат семьям погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи

Москва, 25 декабря. По три миллиона рублей получат семьи всех погибших в катастрофе Ту-154 в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

По данным, предоставленным Всероссийским союзом страховщиков России, страховые выплаты при гибели гражданских лиц в авиакатастрофе самолета составляют три миллиона рублей.

Уточняется, что из них 2 млн выплачиваются в рамках Воздушного кодекса и 1 млн — из средств Фонда социального страхования.

Добавим, что при этом семьи погибших военнослужащих, которые были застрахованы в «Согаз», получат почти по шесть миллионов страховых выплат.



