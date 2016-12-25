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Мантуров счел преждевременным возможное решение о снятии Ту-154 с эксплуатации
Происшествия

Мантуров счел преждевременным возможное решение о снятии Ту-154 с эксплуатации

25.12.2016 14:26
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Мантуров

Санкт-Петербург, 25 декабря. Снимать с эксплуатации все самолеты Ту-154 после трагедии над Черным морем было бы преждевременным решением, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Такое решение на сегодняшний день было бы преждевременным», — сказал Денис Мантуров, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он целесообразным снять Ту-154 с эксплуатации.

Он заметил, что сейчас в мире эксплуатируется множество самолетов, которые уже не производятся. Глава Минпромторга напомнил, что, по расчетам специалистов, Ту-154 - техника, которая предназначена для использования в течение 40 лет, но у некоторых иностранных аналогов срок службы доходит до 60 лет.

«Сначала нужно расследование закончить и понять причины, а потом уже принимать те или иные решения»,  — сказал Мантуров.

Напомним, в воскресенье самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черном море, на борту воздушного судна находились 92 человека. 26 декабря в России объявлен траур.

комментарии
Таисия Григорьева
#денис мантуров
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