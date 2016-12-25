Находившийся на борту Ту-154 главный военный дирижер России проводил памятные музыкальные фестивали

Москва, 25 декабря. На борту упавшего в черное море Ту-154 Минобороны РФ находился руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, народный артист России Валерий Халилов, которого нередко называли главным военным дирижером страны.

Генерал-лейтенант Халилов был хорошо знаком своим широким кругом интересов и активной музыкальной деятельностью. Например, в Тамбове Халилов руководил ежегодным Международным фестивалем духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова. Это событие пять лет подряд собирало любителей музыки и объединяло профессиональных военных музыкантов из разных регионов России и зарубежья. Несколько лет назад именно дирижер Халилов поддержал идею установить в Тамбове памятник композиторам Илье Шатрову и Василию Агапкину.