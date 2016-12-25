Федеральные каналы изменили сетку вещания в связи с катастрофой Ту-154

Москва, 25 декабря. Федеральные телеканалы изменят сетку вещания в связи с крушением самолета Ту-154 в Черное море.

Так, Первый канал отменил показ шоу «Точь в точь», а также трансляцию промороликов всех новогодних проектов и всех праздничных заставок. С эфира НТВ снята развлекательная программу «Киношоу». Телеканал «Россия 1» снял с эфира программа «Смеяться разрешается».

​Данные об этом подтвердили официальные представители каналов. Кроме того, генеральный директор НТВ Алексей Земский сообщил РБК, что будет решаться вопрос корректировки сетки вещания и на следующие дни. А генеральный продюсер телеканала Александр Файфман отметил, что Первый канал будет оказывать поддержку родственникам погибших сотрудников канала.

Об изменении вещания сообщили и в пресс-службе РЕН ТВ. Так, сегодня с эфира сняли музыкальное шоу «СОЛЬ», а в понедельник отменили все юмористические концерты. Кроме того, каждый час в эфире будут освещать последние новости по крушению.

