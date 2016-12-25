Причины крушения Ту-154 под Сочи будут тщательно расследованы — Медеведев

Москва, 25 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что обстоятельства крушения авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ будут расследованы самым тщательным образом. Напомним, на борту самолета, рухнувшего сегодня утром в Черное море после вылета из Сочи, находился ансамбль Российской армии имени Александрова почти в полном составе.

«Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. В числе погибших журналисты, военнослужащие и музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией, — приводит слова премьер-министра пресс-служба правительства. — Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь».