Водолазы МЧС направились к месту катастрофы Ту-154

Москва, 25 декабря. Спасатели и водолазы отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России будут направлены в Сочи для участия в поисковой операции на месте крушения Ту-154.

Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства, самолет со специалистами в самое ближайшее время будет отправлен в Краснодарский край. В Черном море будут работать глубоководный аппарат «Фалькон» и водолазы, имеющие допуск на работы на большой глубине.

Ожидается, что спасателям придется работать на глубине от 80 до 11 метров. Сейчас в районе катастрофы ведут работы суда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ и ГИМС, а также авиация.

