Министр Соколов возглавит комиссию правительства по крушению Ту-154

Москва, 25 декабря. Созданную по приказу комиссию правительства РФ по расследованию причин крушения авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ в районе сочинского побережья возглавит министр транспорта Максим Соколов. Соответствующую информацию распространила пресс-служба правительства.

«По поручению Медведева, комиссию, в которую войдут представители всех ключевых ведомств, возглавит министр транспорта Максим Соколов, — сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ. — В настоящее время глава Минтранса вылетает в Сочи».

Напомним, лайнер Ту-154, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, пропал сегодня с радаров в 5.40 утра по московскому времени. На борту находилась большая часть ансамбля песни и пляски имени Александрова.