Минобороны РФ вновь уточнило число пассажиров Ту-154: на борту было 92 человека

Москва, 25 декабря. Минобороны РФ снова уточнило списки людей, находившихся на борту Ту-154. В скорректированном списке на сайте ведомства теперь в списке на сайте ведомства числятся 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Сначало Минобороны сообщило, что на борту потерпевшего крушение рейса было 92 человека, затем в список был включен еще один участник ансамбля имени Александрова, но согласно последним сведениям, на борту его не было, в списке находившихся на борту лайнера должно быть 92 человека.

В Черном море потерпел крушение самолет Минобороны России, среди погибших в катастрофе доктор Лиза, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, военные, журналисты.